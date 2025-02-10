EV市場の変調で電池業界に逆風が吹く中、CATLは市場シェアと利益を伸ばし続けている（写真は同社ウェブサイトより）EV（電気自動車）用の車載電池で世界最大手のCATL（寧徳時代新能源科技）が、競合メーカーに対する優位を広げつつある。同社が1月21日に開示した2024年の通期業績予想によれば、売上高は3560億〜3660億元（約7兆5619億〜7兆7743億円）と前年比8.7〜11.2％の減収を見込む一方、純利益については490億〜530億元（約1