◎１１日 ○経済統計・イベントなど ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０９：０１英・ＢＲＣ（英小売連合）小売売上高調査 ０９：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 ※米・３年物国債入札 ※建国記念の日の祝日で日本市場は休場 ※マレーシア市場が休場 ○決算発表・新規上場など ※海外企業決算発表：コカ・コーラほか ◎１２日 ○経