（高雄中央社）台湾の航空会社、チャイナエアライン（中華航空）は3月末から、南部・高雄市の高雄国際空港を発着する大阪線、ソウル線の2路線に、座席数300人超の大型機を投入する。同空港を利用する路線を巡っては、南部の旅行業界から機材の大型化を望む声が上がっていた。これまで同社は同空港発着の路線に180人乗りのエアバスA321型を使用してきた。3月30日からは大阪、ソウル線に300人超乗りのエアバスA330-300型を使用する。