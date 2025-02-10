ユネスコ世界文化遺産・安東（アンドン）の屏山（ピョンサン）書院を毀損した韓国の公共放送局KBSのドラマ関係者3人が検察へ送検された。【注目】あり得ないミス連発の韓国公共放送局KBS2月10日、慶尚北道（キョンサンブクド）安東警察署は、文化遺産の保存および活用に関する法律違反の疑いでKBSのドラマ現場小道具チームの関係者3人を検察に引き渡した。安東警察署知能犯罪捜査チームの関係者は、「KBSが外注した現場小道具チー