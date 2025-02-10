メタプラネット [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。24年12月期の連結営業損益は3.5億円の黒字(前の期は4.6億円の赤字)に浮上し、従来予想の2.7億円の黒字を上回って着地。25年12月期の同利益は前期比7.1倍の25億円に急拡大を見込み、20期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結営業損益は5.3億円の黒字(前年同期は0.5億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は