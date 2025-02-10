YTEは3月7日〜8月31日の期間、「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」を、アニメ「名探偵コナン」最新の劇場版公開に合わせて、同作品を製作する読売テレビの目の前にある大阪城（大阪府大阪市）内のMIRAIZA大阪城1階・大阪城本陣にオープンする。営業時間は9〜17時30分（フードコーナーは9時30分〜17時30分）。アニメ「名探偵コナン」最新の劇場版公開に合わせて「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」が大阪城に期間限定で出