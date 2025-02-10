２月10日、Jリーグは14日に幕を開ける2025年シーズンの開幕イベントを都内で開催した。このイベントには、J１各クラブ（ACL出場クラブのヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、横浜F・マリノス、川崎フロンターレを除く）の選手たちが出席。新シーズンのオープニングマッチで“大阪ダービー”を戦う２チームからは、ガンバ大阪のルーキー名和田我空とセレッソ大阪の登里享平が参加した。大阪ダービーについて、ルーキーの名和