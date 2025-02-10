殊勲の背番号22が、値千金の決勝点の裏側を明かした。現地時間２月８日に開催されたFAカップ４回戦で、三笘薫を擁するブライトンは、チェルシーとホームで対戦。開始直後に守護神バルト・フェルブルッヘンのオウンゴールで先制を許すも、12分にジョルジニオ・リュテールが同点弾、57分に三笘が勝ち越し点を奪い、２−１で逆転勝利を収めた。フル出場し、大きなインパクトを残した三笘は試合後、FAカップを中継している『U-NE