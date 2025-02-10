卓球中国男子の林詩棟（リン・シードン）が同じく中国の王楚欽（ワン・チューチン）を抜いて世界ランキング1位に立つとの情報に、ファンから祝福の声が上がった。林は2005年生まれで、2カ月後に20歳の誕生日を迎える。現在の男子シングルスのランキングは1位が王（7367ポイント）、2位が林（6375ポイント）、3位が日本の張本智和（4725ポイント）の順だ。中国メディアの北京日報は9日、この日行われたシンガポールスマッシュ2025の