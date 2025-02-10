四川省筠連県（いんれんけん）沐愛鎮金坪村2組で8日午前11時50分ごろ、突発的に山崩れが発生しました。9日午前11時現在で、民家10戸、生産用建物1棟が土砂に埋まり、1人が死亡し、28人が行方不明となっており、2人が負傷していることが確認されています。現在、山崩れの救助作業が整然と進められています。筠連県は緊急救助、武装警察、消防、警察、交通、医療、通信、電力などの各種救援要員949人を組織し、救助に加