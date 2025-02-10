【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■バレンタインに愛された女・正源司陽子から本命チョコを勝ち取るべく、メンバーたちが様々なバレンタイン企画に挑戦！ 日向坂46が出演する特別番組『大好き日向坂46!! 歌も笑いも全部まとめて生配信 おひさまと一緒にバレンタインSP!!』が、2月16日にLemino(R)にて独占生配信。このたび、番組キービジュアルが公開された。 本番組は、日向坂46がファンに感謝を伝えるため