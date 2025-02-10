今季最強・最長と言われる寒波の影響が続く中、積雪により住宅が倒壊する危険が高まっているなどとして、県は新たに上越市に【災害救助法】を適用することを発表しました。 ◆上越市の対象 ・旧安塚町 ・旧大島村 ・旧牧村 救助として市が実施した屋根の雪おろしなどの費用を県と国が負担します。 今回の寒波に伴う災害救助法の適用は、阿賀町・長岡市・十日町市・魚沼市に続いてになります。 10日午後2時現在の各地