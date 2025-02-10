◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール最終日（9日、宮崎）ドラフト3位の荒巻悠選手は新人で唯一、1軍キャンプに参加しています。この日はシート打撃で、石川達也投手のボールをセンター前にはじき返し、手応えも得たようでした。また、全体練習後に午後5時前までしっかりとマシン相手にボールを打ち込んでいました。「大学も自主性を重んじてやっていたんですが、プロに入ってより一層自分でやらないといけない時間が増えてきて