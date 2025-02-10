神戸はあす11日、ホームでアジア・チャンピオンズリーグエリート1次リーグ・上海海港戦（中国）を迎える。前日会見に出席した吉田孝行監督は「1次リーグ突破に向けた非常に大事な一戦。ホームなので勝ち点3を取って突破を決めたい」と意気込んだ。引き分け以上で12チーム中8位以上に与えられる決勝トーナメント進出が確定。だが指揮官は「引き分けは意識しない。自分たちらしいサッカーをして勝ちにいく。まず明日の試合に集中