９日に放送された「ＮＨＫのど自慢」では、１１月に顔面神経麻痺を公表したミュージシャンの中西圭三がゲスト。病気を感じさせない力強い歌声を響かせた。徳島県からののど自慢、ゲストは中西と水森かおり。特に中西は、１１月にＸで顔面神経麻痺となったことを告白。「顔左半分に麻痺があり瞼も閉じられない状況です」と病状を説明し、ステロイドなどを投与し治療していることなどを明かしていた。この日の中西は、黒の革ジ