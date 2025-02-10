松坂桃李主演のＴＢＳドラマ「御上先生」第４話が９日に放送された。事実上の左遷人事を受けて現場教員として私立隣徳学院に赴任した文科省官僚の御上孝（松坂桃李）。担任を務める３年２組の生徒たちが、学校側のチェックをかわして副大臣が視察にくる学園祭で、教科書検定に疑問を投げかける展示を行うことを手伝った。学園祭後、副大臣に同行して御上クラスの展示に巻き込まれた官僚同期で対立関係にある槙野恭介（岡田将