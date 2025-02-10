気象台は、午後4時4分に、なだれ注意報を十和田市、つがる市、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・十和田市、つがる市、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町などに発表（雪崩注意報）津軽、三八上北では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。津軽では、高波に注意してください。青森県では、落雷に注意してください。【警報（発表中）と予報値】