[香港 １０日 ロイター] - 中国民政省によると、昨年の同国の婚姻数は前年比２０％減の６１０万組だった。政府は少子化対策で若者に結婚や出産を奨励しているものの、過去最大の落ち込みとなった。結婚への関心が薄れている背景には、養育費や教育費の高さがあると以前から指摘されている。ここ数年は景気減速で大卒者の就職が難しくなり、職に就いた若者も将来への不安を感じることが少なくない。 中国の人口は１４億人と