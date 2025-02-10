セリエA男子の第19節が日本時間の2月10日に行われ、垂水優芽が所属するチステルナは、18節を終えた時点で4勝14敗としているターラントと対戦。3ー2（23ー25、25ー23、25ー23、22ー25、15ー11）とフルセットにもつれ接戦となった試合を、前節に続き制し勝利を飾った。 前節モデナ戦では、今シーズン初めてのスタメンフル出場を果たしサーブポイント1点、ブロックポイン