9日夜、千葉県南房総市の路上で高齢女性が車にひかれて死亡した事件で、警察は市内に住む自称・無職の84歳の女をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。自称・無職の宇治原幸子容疑者は午後6時半ごろ、南房総市白浜の国道410号で信号のない横断歩道を渡っていた福原春枝さん（86）を車でひき、その場から逃走したなどの疑いが持たれています。警察によりますと、福原さんは意識のない状態で病院に搬送され、頭部打撲によるくも