アイドルグループ・AKB48の倉野尾成美が4日、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」の個人リレー配信に登場した。倉野尾成美 =17LIVE提供○最初に推してくれたメンバー次回配信を行う千葉恵里へのメッセージを考える際、倉野は「えりいは私のことを10年間推してくれてるんですよ。だから、何を書いても喜んでくれそう(笑)」と予想しつつ、「私は2014年に加入したんですけど、いつか憧れの先輩として名前を挙げてもらえるようになり