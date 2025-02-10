神奈川県警（資料写真）横浜市青葉区の住宅で昨年１０月、住人の男性＝当時（７５）＝が暴行されて死亡し、金品が奪われた事件で、青葉署特別捜査本部は１０日までに、強盗殺人と住居侵入の疑いで、愛知県春日井市、通信回線営業員の男（２７）と東京都出身で住所不定、無職の男（２２）を逮捕した。逮捕は６日付。両容疑者は千葉県内で起きた複数の強盗事件に関わったとして逮捕、起訴されており、特捜本部は男の被告（２３）＝