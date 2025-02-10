【モデルボクサー高野人母美９頭身ファイターの告白（１）】現在も現役ボクサーとして活動する高野人母美（３７）が半生を振り返る「モデルボクサー高野人母美９頭身ファイターの告白」がスタート。１７７センチの高身長モデルとして活躍する傍らプロボクサーとしてデビューした。異例ともいえる二足のわらじのほか、計量パフォーマンスやあまたのお騒がせ行動でも話題となった。まずは幼少期の記憶をたどる。出身は東京