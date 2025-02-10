タレントのユージ（３７）が１０日放送の「ゴゴスマ」（ＴＢＳ系）に出演。名前を間違えられるも慣れた様子で訂正した。この日、番組では８日（日本時間）に米・ワシントンで行われた石破茂首相とトランプ米大統領の日米首脳会談について取り上げられた。ユージは会談を振り返って「（トランプ氏が）良くも悪くも石破さんに引き込まれている様子が見えたんです」とコメントし「トランプさん、リップサービスかもしれないけど、