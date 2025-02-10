Hiroko Hamada［東京１０日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比１４円１５銭高の３万８８０１円１７銭と、小幅に反発して取引を終えた。週末に開かれた日米首脳会談を無難に通過したとの受け止めや決算を受けた個別物色が支えとなり、日経平均は底堅く推移した。ただ、米国の関税政策を巡る動きや為替相場の先々の展開を警戒する見方もあり、積極的に上値を追う動きは限定的だった。日経平均は前営業日比５