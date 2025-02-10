［東京１０日ロイター］ - 古河機械金属は１０日、発行済み株式の１９．３％に当たる７００万株・１００億円を上限とする自社株買いを決議したと発表した。取得期間は２月１２日から２０２６年２月１０日まで。また、今月２８日に、発行済み株式の９．８８％に当たる４００万株を消却することも決めた。