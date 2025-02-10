バランスボディ研究所は、宇宙開発技術にインスパイヤされた、独自の赤色光技術を用いた睡眠デバイス「ユメミライト」を2025年2月6日(木)から販売中です。 バランスボディ研究所「ユメミライト」  サイズ：高さ4.2cm、直径6.5cm(上部)、6.7cm(底部)重量：167g材質：プラスチックカラー：ブラック電源：Micro USB対応充電時間：約3時間稼働回数：フル充電で約25〜28回