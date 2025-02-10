ソニー・クリエイティブプロダクツは、昭和レトロブームの現在も注目を浴びるアーティスト・水森亜土のアイテムが集合した『レトロカワイイにきゅん！亜土ちゃんフェア』を全国の「one’sterrace(ワンズテラス)」で開催します。 レトロカワイイにきゅん！亜土ちゃんフェア 開催期間 ： 2025年2月20日(木)〜3月16日(日)※営業時間は各店舗に準ずる開催場所 ： one’sterrace(ワンズテラス)全131店舗店舗一