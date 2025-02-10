ブルボンは、5種の豆菓子と揚げあられをミックスした商品「56g豆じまん」を2025年2月11日(火)より販売中。 ブルボン「56g豆じまん」  内容量：56g発売日：2025年2月11日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：5カ月 ブルボンは、5種の豆菓子と揚げあられをミッ