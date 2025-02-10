らあめん花月嵐は、2025年2月5日(水)より、麺家いろは監修『富山ブラック』を国内の花月嵐にて期間限定で販売中です。 らあめん花月嵐『富山ブラック』  発売日：2025年2月5日(水)商品名称：富山ブラック販売価格920円(税込)富山ブラック肉増し販売価格1,180円(税込)富山ブラックカレー販売価格450円(税) らあめん花月嵐は、2025年2月5日(水)より、麺家いろは監修『富山ブラック』を国内