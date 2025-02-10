西テレビ扇町スクエアでは、2025年3月14日(金)から23日(日)までの10日間、“いちご”の新しい楽しみ方を伝えるイベント『OSAKA Strawberry Festival 2025』を開催します。 OSAKA Strawberry Festival 2025  期間： 2025年3月14日(金)〜23日(日)計10日間※雨天決行、荒天時は休業することがあります会場： 関西テレビ扇町スクエア1階アトリウム(大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F)営業時間： 10: