BOYNEXTDOORと「トムとジェリー」 韓国ボーイグループのBOYNEXTDOORが10日、都内で開催された「トムとジェリー 85周年バースデーイベント」に登壇。85周年を迎えた「トムとジェリー」をお祝いするとともに、トムとジェリーの85周年ソングのリリースを発表した。【写真】BOYNEXTDOOR、トムとジェリー 85周年アニバーサリーイベントの模様ワーナーの代表的なキャラクターであり、世代を超えて愛され続ける「トムとジ