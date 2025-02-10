高速道路上で自動車の開閉できる天窓（サンルーフ）から身を乗り出して撮影らしき行為に及んでいる人を撮影した動画がSNSで話題となっている。動画では、前方の車両で上半身を乗り出している人物が隣のレーンを走行しているバイクの集団をスマホで撮影しているとみられる様子がうつっていた。案内標識の内容から、茨城県内の常磐道での出来事だったようだ。動画が最近撮影されたものかどうかは定かではないが、高速道路では原則と