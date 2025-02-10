調査を行う専用車両提供：ウエスコ 埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故を受け、岡山市は2月10日の週にも道路下の空洞を調べる調査を始めます。 （岡山市／大森雅夫 市長）「今回の（埼玉県八潮市の）事故を受け、同様の事故を未然に防止し、市民の安全安心の確保に努めたいと思います」 調査するのは、直径2m以上で設置から40年以上の下水道管が地下にある道路の下です。 岡山駅西口付近や岡山市役所の南側浦