俳優・小林虎之介の1st写真集が、KADOKAWAより5月16日に発売されることが決定。小林のコメントや先行カットが到着した。【写真】素顔やスタイリッシュなショットまで、小林虎之介のさまざまな表情を収めた先行カット日曜劇場『下剋上球児』（2023年／TBS）で脚光を浴び、『ひだまりが聴こえる』（2024年／テレ東）『宙わたる教室』（2024年／NHK）などへの出演で、俳優として高い評価を受ける小林虎之介。初の写真集は故郷で