今田美桜が主演する3月31日スタートの2025年度前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌に、RADWIMPS「賜物」が決定した。【写真】今田美桜『あんぱん』3.31放送開始！笑顔はじける主人公ビジュアル解禁本作は、『アンパンマン』を生み出したマンガ家、絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）夫婦をモデルにした物語。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった2人の