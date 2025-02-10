ワーナーの代表的なキャラクターであり、世代を超えて愛され続ける「トムとジェリー」1940年2月10日に「トムとジェリー」のふたりが初めて登場したアニメーション「上には上がある」が上映されてから、2025年で遂に85周年を迎えました。そんな「トムとジェリー」のアニバーサリーをお祝いするイベントを開催！イベントには、自身初コンサートツアー真っ最中の韓国ボーイグループ BOYNEXTDOORも登場☆ トムとジェリー 85周年ア