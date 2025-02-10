雲南省昆明市の王家営西駅でコンテナを積載する中老鉄道の国際貨物列車。（１月２日撮影、昆明＝新華社記者／胡超）【新華社昆明2月10日】中国雲南省の昆明税関はこのほど、同省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」による1月の出入国者数が前年同月比63％増の延べ2万9964人、貨物輸出入量が7％増の47万8千トン、貿易額は2％増の13億3千万元（1元＝約21円）だったと明らかにした。国境をまたぐ旅客・貨物輸送は