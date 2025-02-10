お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（46）が10日までに自身のインスタグラムを更新。自作のラグとパンチニードルで作成したキーアイテムを紹介した。【写真】配色もセンスが光る、コカド自作のラグ＆キーアイテムコカドは雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活者）で自身のコーナー「KOKADO TIME」を連載中。7日発売の企画で「タフティングでラグ作りとパンチニードルを体験させてもらいました！めっちゃ楽しかった！」と紹介