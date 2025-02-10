取手アートプロジェクト(以下「TAP」)の発足25周年を記念して、芸術家や市民等で共同制作をした演劇「象とまつ毛」を3月20日〜23日に取手市内のたいけん美じゅつ場VIVAで公演します。 取手アートプロジェクト25周年記念公演「象とまつ毛」  取手アートプロジェクト(以下「TAP」)の発足25周年を記念して、芸術家や市民等で共同制作をした演劇「象とまつ毛」を3月20日〜23日に取手市内のたいけん美じゅつ場VIVAで公演