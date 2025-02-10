東京都議会は１０日、臨時会を開き、小池百合子都知事が特別顧問を務める第２会派「都民ファーストの会」の増子博樹副議長（６５）を新議長に選出した。臨時会は最大会派の自民党の政治団体が開いた政治資金パーティー収入の政治資金収支報告書への不記載問題で、自民所属の宇田川聡史議長（６０）が辞意を表明したことに伴うもの。宇田川議長は計１３８万円の不記載があった。都議会議長は最大会派の都議から選出されるのが