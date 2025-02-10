中国の習近平国家主席（新華社＝共同）、ロシアのプーチン大統領【モスクワ共同】ロシアのモルグロフ駐中国大使は、中国の習近平国家主席が5月9日にモスクワで行われる対ドイツ戦勝80年の記念式典に参加すると語った。ロシア国営テレビが10日報じた。プーチン大統領の招待に応じたという。今年は中ロにとって戦勝80年の節目で、習氏も9月3日の抗日戦争勝利記念日に合わせてプーチン氏を北京に招待している。