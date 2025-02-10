2020年11月、神戸市長田区の雑居ビルで住人男性が死亡する火災があり、兵庫県警は10日、現住建造物等放火と殺人などの疑いで同市の建築設備業の男（70）を逮捕した。県警によると「私は火をつけていない」と容疑を否認している。