生命保険大手の日本生命と明治安田生命は、生成AIのスタートアップ企業「Sakana（サカナ） AI」に出資したと発表しました。日本生命と明治安田生命は今後、Sakana AIが持つ最新技術を活用し、業務の効率化や社会課題解決に向けた新たなサービスの開発などを進めたい考えです。2社はいずれも具体的な出資額については非公表としています。明治安田生命は先月、コンサルティング大手「アクセンチュア」との提携も発表してい