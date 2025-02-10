JR東日本新潟支社によりますと、大雪による除雪作業のため在来線は2月10日（月）も一部の路線で運転見合わせが発生し、11日（火・祝）の運転見合わせが決まっている路線もあります。（10日午後3時45分現在）■上越線2月10日（月）：小出～水上（群馬）が運転見合わせ2月11日（火・祝）：越後湯沢～水上は夕方頃からの運転再開の見込み 小出～越後湯沢は始発から運転再開の見込み■磐越