スカイマークは、2025年3月期第3四半期（2024年4月〜12月）決算を発表した。純利益は26億6,300万円だった。事業収益は817億3,600万円、営業利益は16億9,500万円、経常利益は20億3,800万円だった。有償旅客数うは約619万人で、7四半期連続で過去最高の事業収益を記録したものの、他社のプロモーションに伴う顧客の価格感度の高まりによって単価引き上げに苦戦し、顧客単価は見込みに届かなかった。一方で燃油価格の高騰やインフレな