日本航空（JAL）とロッテは、2月14日のバレンタインデーに、「JALオリジナルデザイン ロッテガーナミルクチョコレート」を乗客に配布する。JALグループの国内線全路線と国際線の日本発全便で、「ガーナミルク」を一口サイズにしたチョコレート「JALオリジナルデザイン ロッテガーナミルクチョコレート」を配布する。日本トランスオーシャン航空（JTA）と琉球エアーコミューター（RAC）運航便は県産品を提供する。機内で客室乗務員