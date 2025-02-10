フェラガモ(Ferragamo)のウィメンズバッグ「ハグ(Hug)」から、新作ワンハンドルバッグが登場。フェラガモのアイコンバッグ「ハグ」にワンハンドルの新作フロントパネルを抱きしめるようにして、ガンチーニ・クロージャー付きベルトを配したアイコンバッグ「ハグ」。今回は、「ハグ」史上初となるワンハンドルにアップデートされてお目見えする。「ハグ」の丸みを帯びたシルエットはそのままに、肩にかけて使用できる長めのハンドル