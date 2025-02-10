ポーラ最高峰ブランド・B.A(ビーエー)の2025年夏ベースメイクとして、新作フェイスパウダー「B.A オアシスライト パウダー」が、2025年5月1日(木)より発売される。スキンケア発想のフェイスパウダーでツヤ美肌へ「B.A オアシスライト パウダー」は、光に照らされたようなツヤ肌へと仕上げる、スキンケア発想の新作フェイスパウダーだ。プレストタイプながら、B.Aスキンケア共通の保湿成分を含んだパウダーが肌にしっとりと密着し、