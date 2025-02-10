けさ、山形県川西町で屋根の雪下ろしをしていた男性が地面に転落し、大ケガをしました。 きょう午前８時半ごろ、川西町堀金の住宅で、玄関風除室の屋根の雪下ろしをしようと作業していたこの家に住む男性（６１）が、足を滑らせおよそ３．８メートル下の地面に転落しました。 男性は胸の骨を折る大ケガをしました。 近くの住民が男性の転落に気づき、１１９番通報したということです。 警察が事故の状況と原因を調べてい